Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
FaZe Clan покинула PGL Bucharest 2026 после разгрома от Inner Circle в CS 2

FaZe Clan завершила выступление на турнире PGL Bucharest 2026 в Counter-Strike 2. Коллектив Финна karrigan Андерсена занял 15-16-е место, уступив команде Inner Circle со счётом 0:2.

CS 2. PGL Bucharest 2026 . Групповой этап
06 апреля 2026, понедельник. 16:00 МСК
Inner Circle Esports
Окончен
2 : 0
FaZe Clan

Матч начался на карте Nuke, которую выбрала FaZe. Команда неудачно провела первую половину в атаке, закончив её со счётом 2:10. Несмотря на клатч Рассела Twistzz Ван Далкена в ситуации 1v3 и попытку камбэка за сторону защиты, Inner Circle довела карту до победы. На Mirage FaZe вела со счётом 6:0, однако слабая игра во второй половине не позволила игрокам реализовать преимущество.

Положение FaZe Clan в швейцарской сетке турнира изначально было критическим. Команда получила два технических поражения на старте, так как предпочла участие в финале HLC Belgrade PRO матчам в Бухаресте. Это решение было продиктовано попыткой отобраться на IEM Cologne Major 2026, на который FaZe в итоге не попала впервые в истории организации.

