В России начал выходить аниме-сериал «Ателье колдовских колпаков»

В России начал выходить аниме-сериал «Ателье колдовских колпаков»
Комментарии

Новый аниме-сериал «Ателье колдовских колпаков» будет выходить в России сразу после премьеры в Японии. Фэнтези появилось в библиотеке онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» — уже вышло два эпизода, а новые серии будут появляться раз в неделю.

Сюжет расскажет о мире, где творить магию позволено только волшебникам. Но всё меняется, когда маленькая девочка узнаёт страшную тайну: колдовство доступно любому, кто научится применять специальные инструменты.

Первоисточником сериала стала манга Камомэ Сирахамы, получившая премию Айснера и премию Харви. Всего вышло более 15 томов, впереди читателей ждёт продолжение.

