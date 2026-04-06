Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Средняя цена смартфона в России составляет 25,7 тыс. рублей

Средняя стоимость нового смартфона в России за первый квартал 2026 года увеличилась на 1% и составила 25,7 тыс. рублей — об этом стало известно из отчёта «М.Видео».

Всего за три месяца россияне приобрели 5,6 млн смартфонов на сумму 144 млрд рублей. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Отмечается, что покупатели всё чаще приобретают новые телефоны только по необходимости.

Самыми популярными моделями стали realme Note 60X, Redmi A5 и A6, а также Samsung Galaxy A56. Если считать в денежном выражении, больше всего россияне потратили на разные версии iPhone 17, а также на Samsung Galaxy S25 и две предыдущих версии смартфона от Apple.

