Minecraft не будут блокировать в России

Роскомнадзор опроверг слухи о возможной блокировке Minecraft в России — в ведомстве заявили, что не получали требований об этом от соответствующих органов.

Ограничение доступа к мошеннической информации или недостоверной общественно-значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, возможно на основании решения суда о признании информации запрещённой или требования Генпрокурора или его заместителей об ограничении доступа к информационному ресурсу. В отношении упомянутого в запросе ресурса судебных решений и требований Генпрокуратуры не поступало.

Ранее появились сообщения, что российских детей обманывают в Minecraft — после этого поползли слухи, что игру могут запретить.