Финальный трейлер фильма «Дьявол носит Prada 2» с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй — выход 1 мая

Компания 20th Century Studios представила финальный трейлер фильма «Дьявол носит Prada 2». Сиквел популярной картины 2006 года выйдет в мировой прокат уже 1 мая.

Продолжение стильной комедии расскажет о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили.

К главным ролям во второй части вернулись Мерил Стрип («Крамер против Крамера»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), Эмили Блант («Оппенгеймер») и Стэнли Туччи («Конклав»). В сиквеле также сыграла Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих»). Режиссёром выступил постановщик первой части Дэвид Фрэнкел.