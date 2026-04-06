Вышел новый тизер фильма «Дюна 3» — премьера в декабре

Вышел новый тизер фильма «Дюна 3» — премьера в декабре
В Сети появился новый тизер предстоящего фантастического фильма «Дюна: Часть 3».

Ролик длится чуть более 30 секунд и показывает ряд новых сцен и персонажей ленты Дени Вильнёва. Напомним, события ленты развернутся спустя 17 лет после финала сиквела, фильм выступит политическим триллером.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Disney.

Премьера «Дюны 3» состоится 18 декабря 2026 года, одновременно со «Мстителями: Судный день». К главным ролям в триквеле вернулись Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Зендея (Чани), Аня Тейлор-Джой (Алия Атрейдес), Флоренс Пью (Ирулан Коррино), Роберт Паттинсон (Скайтейл) и другие актёры.

