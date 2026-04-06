Пятый сезон «Пацанов» стал самым рейтинговым в истории сериала — первые оценки

Пятый сезон «Пацанов» стал самым рейтинговым в истории сериала — первые оценки
За два дня до релиза пятого и последнего сезона супергеройского сериала «Пацаны» в Сети появились первые оценки.

На сайте RottenTomatoes шоу получило максимальную оценку, 100% «свежести» по результатам 21 отзыва. Такого результата раньше не добивался ни один сезон «Пацанов».

Сезон оценивают как выдающееся завершение истории, отмечая большое количество ярких моментов, несмотря на некоторую шаблонность.

В пятый сезон по традиции войдёт восемь эпизодов — в день премьеры, 8 апреля, покажут две серии. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 20 мая.

