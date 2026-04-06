FUT обыграла PARIVISION на PGL Bucharest 2026 в Counter-Strike 2

FUT одержала победу над PARIVISION в ходе третьего игрового дня PGL Bucharest 2026 со счётом 2:0 и обеспечила себе место в плей-офф турнира.

CS 2. PGL Bucharest 2026 . Групповой этап
06 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
PARIVISION
Окончен
0 : 2
FUT Esports

На Dust 2 FUT взяла карту со счётом 13:11, на Mirage — 13:6. Лучшим игроком встречи стал Лауренциу lauNX Цырля с KD 39-29 и рейтингом 1,44. Со стороны PARIVISION выделился Джами Jame Али — KD 39-24, рейтинг 1,39.

Для FUT это уже третья победа на турнире — ранее команда обыграла Inner Circle и NRG. PARIVISION, занимающая пятое место в мировом рейтинге, продолжит выступление в швейцарской стадии: коллектив Jame проведёт следующий матч в корзине 2-1.

PGL Bucharest 2026 проходит с 4 по 11 апреля, в турнире разыгрывается призовой фонд в размере $ 625 тыс.

