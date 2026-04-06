Результаты третьего дня групповой стадии PGL Bucharest 2026 по Counter-Strike 2

6 апреля завершился третий игровой день PGL Bucharest 2026 в Counter-Strike 2.

В плей-офф турнира прошли Astralis и FUT, в то время как выбыли FaZe Clan и Team Voca. В следующий день за проход в плей-офф сыграют PARIVISION, The MongolZ, Wildcard, MIBR, 3DMAX и EYEBALLERS.

Таблица групповой стадии PGL Bucharest 2026 после третьего игрового дня

Команды Результат Astralis 3-0 FUT 3-0 The MongolZ 2-1 PARIVISION 2-1 Wildcard 2-1 MIBR 2-1 EYEBALLERS 2-1 3DMAX 2-1 B8 1-2 FOKUS 1-2 NRG 1-2 Legacy 1-2 Inner Circle 1-2 BC.Game 1-2 Team Voca 0-3 FaZe Clan 0-3

PGL Bucharest 2026 проходит с 4 по 11 апреля в Румынии. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 625 тыс.