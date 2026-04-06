Результаты третьего дня групповой стадии PGL Bucharest 2026 по Counter-Strike 2
6 апреля завершился третий игровой день PGL Bucharest 2026 в Counter-Strike 2.
В плей-офф турнира прошли Astralis и FUT, в то время как выбыли FaZe Clan и Team Voca. В следующий день за проход в плей-офф сыграют PARIVISION, The MongolZ, Wildcard, MIBR, 3DMAX и EYEBALLERS.
Таблица групповой стадии PGL Bucharest 2026 после третьего игрового дня
|Команды
|Результат
|Astralis
|3-0
|FUT
|3-0
|The MongolZ
|2-1
|PARIVISION
|2-1
|Wildcard
|2-1
|MIBR
|2-1
|EYEBALLERS
|2-1
|3DMAX
|2-1
|B8
|1-2
|FOKUS
|1-2
|NRG
|1-2
|Legacy
|1-2
|Inner Circle
|1-2
|BC.Game
|1-2
|Team Voca
|0-3
|FaZe Clan
|0-3
PGL Bucharest 2026 проходит с 4 по 11 апреля в Румынии. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 625 тыс.
