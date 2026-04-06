Результаты третьего дня групповой стадии PGL Bucharest 2026 по Counter-Strike 2

6 апреля завершился третий игровой день PGL Bucharest 2026 в Counter-Strike 2.

В плей-офф турнира прошли Astralis и FUT, в то время как выбыли FaZe Clan и Team Voca. В следующий день за проход в плей-офф сыграют PARIVISION, The MongolZ, Wildcard, MIBR, 3DMAX и EYEBALLERS.

Таблица групповой стадии PGL Bucharest 2026 после третьего игрового дня

КомандыРезультат
Astralis3-0
FUT3-0
The MongolZ2-1
PARIVISION2-1
Wildcard2-1
MIBR2-1
EYEBALLERS2-1
3DMAX2-1
B81-2
FOKUS1-2
NRG1-2
Legacy1-2
Inner Circle1-2
BC.Game1-2
Team Voca0-3
FaZe Clan0-3

PGL Bucharest 2026 проходит с 4 по 11 апреля в Румынии. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 625 тыс.

