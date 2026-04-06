«Я готов уйти»: karrigan допустил уход из FaZe Clan после провалов в 2026 году в CS 2

«Я готов уйти»: karrigan допустил уход из FaZe Clan после провалов в 2026 году в CS 2
Комментарии

Капитан FaZe Clan Финн karrigan Андерсен прокомментировал вылет с PGL Bucharest 2026 и допустил возможность своего ухода из команды.

По словам Андерсена, матч с Inner Circle стал одним из тяжелейших в карьере. Капитан признал наличие психологических проблем внутри коллектива и нехватку командного взаимодействия. Несмотря на это, karrigan заявил о готовности покинуть состав, если это пойдёт ей на пользу.

Играть сегодня было буквально невыносимо. Мы показали себя как профессионалы, но не показали как команда. Наша команда дала трещину в уверенности игроков и в уверенности в друг друге. [...] Я сказал FaZe, что, если мне придётся уйти, я готов это сделать. Я просто хочу, чтобы FaZe вернулась на вершину, со мной или без меня.

Вылет с PGL Bucharest стал вторым крупным провалом для FaZe за двое суток. 5 апреля команда уступила BIG в финале HLC Belgrade Pro и лишилась путёвки на IEM Cologne Major 2026 — впервые в истории организации с 2016 года. Попытка совместить оба турнира обернулась поражением на обоих: в Бухаресте FaZe получила технические поражения на старте, а в Белграде проиграла решающий матч.

