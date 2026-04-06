В России произошёл сбой интернета — не работают Steam, «Госуслуги» и банки

6 апреля в России произошёл очередной сбой в интернете. Примерно в 22:00 мск многие пользователи начали жаловаться на невозможность подключиться к самым разным сервисам: от Discord до лаунчера Steam, «Госуслуг» и банковских приложений.

Со сбоями в том числе столкнулась российская соцсеть «ВКонтакте» и различные видеоигры, включая Valorant и League of Legends от студии Riot Games. Жалобы поступают из самых разных регионов: от Москвы до Самары, Мурманска и Краснодара.

Жалобы на сбои в рунете за последнее время Фото: Detector404

С чем связан очередной сбой в работе российского интернета, неизвестно. Некоторые пользователи отмечают, что работа определённых приложений зависит в том числе от провайдеров и местонахождения.