Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Сбой в интернете 6 апреля — не работают и не подключаются Стим, Дискорд, Госуслуги, ВК, ЛОЛ, Валорант и другие приложения

В России произошёл сбой интернета — не работают Steam, «Госуслуги» и банки
6 апреля в России произошёл очередной сбой в интернете. Примерно в 22:00 мск многие пользователи начали жаловаться на невозможность подключиться к самым разным сервисам: от Discord до лаунчера Steam, «Госуслуг» и банковских приложений.

Со сбоями в том числе столкнулась российская соцсеть «ВКонтакте» и различные видеоигры, включая Valorant и League of Legends от студии Riot Games. Жалобы поступают из самых разных регионов: от Москвы до Самары, Мурманска и Краснодара.

Жалобы на сбои в рунете за последнее время

Фото: Detector404

С чем связан очередной сбой в работе российского интернета, неизвестно. Некоторые пользователи отмечают, что работа определённых приложений зависит в том числе от провайдеров и местонахождения.

