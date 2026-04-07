Начались съёмки 13 сезона сериала «Американскоая история ужасов»

Райан Мёрфи объявил о старте съёмок 13 сезона сериала «Американскоая история ужасов». Он опубликовал первые кадры с площадки, на которых можно увидеть звезду и визитную карточку шоу Джессику Лэнг.

Первые кадры со съёмок

Фото: FX

В продолжении хоррор-антологии сыграет также Ариана Гранде и Эван Питерс. Кого именно воплотят на экране артисты, пока неизвестно. К актёрскому составу также присоединились звёзды предыдущих сезонов знаменитого шоу — Сара Полсон, Эмма Робертс и Кэти Бейтс.

«Американская история ужасов» — хоррор-антология, которая выходит с 2011 года. Каждый сезон рассказывает свою историю, которая вдохновлена реальными событиями или популярными фильмами ужасов. Премьера 13-го сезона состоится 31 октября 2026 года на стриминговом сервисе Hulu.

