Появился первый кадр спецэпизода «Каратель» — премьера 12 мая

Disney и Marvel Studios опубликовали первый кадр спецэпизода «Каратель». На нём можно увидеть брутального Фрэнка Касла с бородой и пистолетом.

Первый кадр спецэпизода про Карателя

Фото: Disney

Будущий эпизод станет отдельным в киновселенной Marvel, который плавно подведёт героя к событиям картины «Человек-паук: Совершенной новый день». Ранее исполнитель главной роли Джон Бернтал рассказывал, что спецэпизод будет не менее жестоким и серьёзным, чем оригинальный сериал про антигероя от Netflix.

Каратель впервые появился во втором сезоне сериала «Сорвиголова» от Netflix в 2016 году. После этого он получил целых два сезона спин-оффа про Фрэнка Кастла. Герой также вернулся в ленту «Сорвиголова: Рождённый заново», а уже 31 июля появится в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день».

