Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание четвёртого дня групповой стадии PGL Bucharest 2026 по Counter-Strike 2

Комментарии

Сегодня, 7 апреля, продолжается турнир PGL Bucharest 2026 по Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт шесть матчей. Команды сыграют в серии best-of-3 (до двух побед), три команды пройдут в плей-офф, другие три покинут турнир.

Расписание PGL Bucharest 2026 на вторник, 7 апреля

Сетка 2-1:

  • 10:00. EYEBALLERS (Швеция) — MIBR (Бразилия);
  • 13:00. Wildcard (Северная Америка) — The MongolZ (Монголия);
  • 16:00. PARIVISION (Россия) — 3DMAX (Европа).

Сетка 1-2:

  • 10:00. Legacy (Бразилия) — NRG (США);
  • 13:00. Inner Circle (Европа) — B8 (Европа);
  • 16:00. BC.Game (Португалия) — FOKUS (Европа).

PGL Bucharest 2026 проходит с 4 по 11 апреля в Румынии. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 625 тыс.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android