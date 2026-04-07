Глен Пауэлл и Кристин Милиоти сыграют в фильме The Comeback King

По данным Deadline, новый фильм Джадда Апатоу, снявшего, к примеру, «Короля Стейтен-Айленда», получил название и дебютный постер. Картина выйдет под названием The Comeback King

На постере можно увидеть ремень главного героя. Ключевые роли сыграли Глен Пауэлл и Кристин Милиоти.

В центре истории The Comeback King кантри-музыкант, чья карьера стремительно идёт на спад. Что он будет предпринимать для исправления ситуации, неизвестно, но герой явно захочет выбраться из всех этих проблем.

Пауэлл также выступил соавтором сценария. Фильм выйдет в зарубежный прокат 5 февраля 2027 года.