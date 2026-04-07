Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
В PS Plus добавили Lords of the Fallen, ремастеры Tomb Raider и Sword Art Online

В PS Plus добавили Lords of the Fallen, ремастеры Tomb Raider и Sword Art Online
Сегодня в PS Plus пополнение. Базовый тариф Essential пополнили экшен Lords of the Fallen, ремастер оригинальной трилогии Tomb Raider 1-3 Remastered и ролевая игра Sword Art Online Fractured Daydream.

Какие игры раздают в базовом PS Plus Essential в апреле 2026 года

  • Lords of the Fallen — экшен в духе Dark Souls от студии CI Games со своими уникальными механиками вроде перемещения в мир духов.
  • Tomb Raider 1-3 Remastered — ремастер оригинальной трилогии про Лару Крофт. Все три части получили официальный дубляж.
  • Sword Art Online Fractured Daydream — ролевой экшен по франшизе Sword Art Online.

Все игры можно забрать с 7 апреля по 5 мая.

