Начались съёмки сериала «Уехать нельзя остаться» про эмиграцию в США

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте производства сериала «Уехать нельзя остаться». Съёмки картины продлятся несколько месяцев, после чего она выйдет на стриминге. В первый сезон войдёт 12 эпизодов.

В центре сюжета окажется врач-терапевт, который девять лет участвует в лотерее на получение грин-карты и мечтает уехать в США. Кажется, что в его жизни уже ничего не изменится и он навсегда останется в России, но однажды в поликлинику к Станиславу приходит сотрудник спецслужб. Он вербует врача и предлагает ему на законных основаниях переехать в США – семья при этом ничего не узнает и будет считать, что он погиб. Но чем ближе час отъезда, тем сильнее Станислав понимает, что больше всего на свете хочет остаться на родине и вернуть свою жизнь.

Главные роли в фильме сыграют Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»), Леонид Бичевин («К себе нежно»), Любовь Аксёнова («Майор Гром») и другие актёры. Режиссёром ленты выступает Мария Шульгина («Почка»).

