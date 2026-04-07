«Дюна 3» станет самым коротким фильмом трилогии

«Дюна 3» станет самым коротким фильмом трилогии
Компания IMAX раскрыла продолжительность фильма «Дюна 3». По данным организации, триквел Дени Вильнёва продлится 2 часа 20 минут.

Таким образом, если информация IMAX верна, то «Дюна 3» станет самым коротким фильмом в серии. До релиза картины осталось больше полугода, поэтому хронометраж картины ещё может измениться.

Продолжительность фильмов трилогии «Дюна»

  • «Дюна» (2021) — 2 часа 35 минут
  • «Дюна 2» (2024) — 2 часа 46 минут
  • «Дюна 3» (2026) — 2 часа 20 минут.

«Дюна 3» выступит экранизацией книги «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта. В картине расскажут о заговоре против Пола Атрейдеса, который правит Известной Вселенной около 17 лет. Премьера ленты состоится 18 декабря 2026 года.

