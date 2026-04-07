Интернет и связь в России подорожают на 15-20% — эксперт
Интернет и связь в России подорожают в 2026 году на 15-20%. Такой прогноз в разговоре с «Газетой.ру» дал основатель сервиса «ДомИнтернет» Сергей Скворцов.

Так, в 2025 году цены на тарифы проводного интернета и мобильной связи выросли примерно на 24%. Тенденция продолжится и в этом году во многом из-за роста цен на оборудование, повышения НДС и общего увеличения издержек.

Кроме того, 1 сентября в России планируется обязательная замена устаревших медных сетей на оптоволокно, что также может косвенно отразиться на плате за интернет. Ещё одна важная деталь — постепенный рост потребления трафика среди населения, особенно в сфере домашнего интернета.

Эксперт отметил, что многие провайдеры могут начать брать дополнительную плату за превышение порога трафика. Опцию уже запустил провайдер «Дом.ру», который начал принудительно снижать скорость доступа к Сети, если объём трафика клиента превысил 3 ТБ. По мнению Скворцова, другие провайдеры могут последовать этому примеру.

