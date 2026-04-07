Экипаж «Артемиды-2» установил рекорд по удалённости от Земли

Вечером 6 апреля экипаж «Артемиды-2» установил абсолютный рекорд по удалённости от Земли. Команда отдалилась от нашей планеты на расстояние в 252 тысячи миль — около 407 тысяч километров.

Это абсолютный рекорд дальности полётов от Земли, который ранее принадлежал экипажу миссии «Аполлон-17». Астронавты Грегори Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кук и Джереми Хансен заявили, что бросают вызов современному поколению людей и надеются, что их рекорд будет побит в недалёком будущем.

Преодолев самое дальнее расстояние от планеты Земля, мы делаем это в честь выдающихся усилий и подвигов наших предшественников в исследовании космоса. Мы продолжим наше путешествие ещё немного, прежде чем вернёмся на матушку Землю. Но самое главное — мы бросаем вызов этому поколению и следующему, чтобы наш рекорд продержался совсем недолго.

Космический корабль «Орион» совершил запуск 2 апреля во Флориде. Недавно экипаж совершил полный облёт Луны, в ближайшее время астронавты возьмут курс в сторону Земли. Команда космической экспедиции вернётся домой по планам уже 12 апреля.