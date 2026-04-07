Мультфильм «Angry Birds в кино» вновь покажут в кинотеатрах в честь 10-летия

Кинокомпания Sony Pictures объявила о повторном релизе фильма «Angry Birds в кино». Ленту вновь покажут в кинотеатрах с 3 ноября — ленту можно будет посмотреть в кинотеатрах Северной Америки, Европы и некоторых других стран. Уже через месяц после этой даты выйдет третья часть франшизы.

Повторную премьеру ленты приурочили к 10-летию картины. Оригинальные «Angry Birds в кино» вышли весной 2016 года и собрали в прокате около $ 350 млн. Впоследствии лента также получила продолжение — оно вышло в 2019-м и собрало скромные $ 154 млн.

«Angry Birds в кино» — экранизация культовой мобильной игры от студии Rovio. Фильм рассказывает о тропическом острове, где живут нелетающие птицы. Однажды на райский остров прибывают зелёные свиньи, и дружелюбные птицы устраивают им радушный приём, но кроме главного героя Реда никто не замечает, что свиньи задумали подлость.