Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мультфильм «Angry Birds в кино» вновь покажут в кинотеатрах в честь 10-летия

Мультфильм «Angry Birds в кино» вновь покажут в кинотеатрах в честь 10-летия
Комментарии

Кинокомпания Sony Pictures объявила о повторном релизе фильма «Angry Birds в кино». Ленту вновь покажут в кинотеатрах с 3 ноября — ленту можно будет посмотреть в кинотеатрах Северной Америки, Европы и некоторых других стран. Уже через месяц после этой даты выйдет третья часть франшизы.

Повторную премьеру ленты приурочили к 10-летию картины. Оригинальные «Angry Birds в кино» вышли весной 2016 года и собрали в прокате около $ 350 млн. Впоследствии лента также получила продолжение — оно вышло в 2019-м и собрало скромные $ 154 млн.

«Angry Birds в кино» — экранизация культовой мобильной игры от студии Rovio. Фильм рассказывает о тропическом острове, где живут нелетающие птицы. Однажды на райский остров прибывают зелёные свиньи, и дружелюбные птицы устраивают им радушный приём, но кроме главного героя Реда никто не замечает, что свиньи задумали подлость.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android