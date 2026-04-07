Инсайдер показал дизайн складного смартфона iPhone 18 Fold

Комментарии

Авторитетный инсайдер и журналист Сонни Диксон опубликовал первые фотографии макетов линейки iPhone 18. Среди них можно увидеть в том числе возможный дизайн будущего складного смартфона компании Apple.

Возможный дизайн линейки iPhone 18

Фото: X/Sonny Dickson

Судя по всему, будущий складной гаджет получит очень широкий экран в формате 4:3. В раскрытом виде он будет напоминать полноценный планшет — нечто подобное уже выпускали Samsung (Z Fold) и Huawei (Mate X). Смартфон получит основную двойную камеру вместо тройной в iPhone 18 Pro Max.

Полноценный анонс линейки iPhone 18 состоится в сентябре 2026 года. Уже летом в Сети должны появиться качественные рендеры будущих гаджетов.

