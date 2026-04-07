Сериал Папины дочки Новые, 5-й сезон (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые»
Уже 13 апреля состоится премьера пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые». По сюжету Даша возвращается к Венику и дочерям, но понимает, что её муж привык жить без жены, а дочки стали слишком взрослыми и самостоятельными. Она пытается понять, как ужиться со своей семьёй.

В пятый сезон войдёт 20 эпизодов — они будут выходить по будням на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатрах Okko, Wink, «Иви», Start и на «Кинопоиске». Финал состоится 5 мая.

ЭпизодДата выхода
1-я серия13 апреля
2-я серия13 апреля
3-я серия14 апреля
4-я серия14 апреля
5-я серия15 апреля
6-я серия16 апреля
7-я серия20 апреля
8-я серия20 апреля
9-я серия21 апреля
10-я серия21 апреля
11-я серия22 апреля
12-я серия23 апреля
13-я серия27 апреля
14-я серия27 апреля
15-я серия28 апреля
16-я серия28 апреля
17-я серия29 апреля
18-я серия30 апреля
19-я серия4 мая
20-я серия5 мая
