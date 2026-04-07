Расписание выхода пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые»
Уже 13 апреля состоится премьера пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые». По сюжету Даша возвращается к Венику и дочерям, но понимает, что её муж привык жить без жены, а дочки стали слишком взрослыми и самостоятельными. Она пытается понять, как ужиться со своей семьёй.
В пятый сезон войдёт 20 эпизодов — они будут выходить по будням на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатрах Okko, Wink, «Иви», Start и на «Кинопоиске». Финал состоится 5 мая.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|13 апреля
|2-я серия
|13 апреля
|3-я серия
|14 апреля
|4-я серия
|14 апреля
|5-я серия
|15 апреля
|6-я серия
|16 апреля
|7-я серия
|20 апреля
|8-я серия
|20 апреля
|9-я серия
|21 апреля
|10-я серия
|21 апреля
|11-я серия
|22 апреля
|12-я серия
|23 апреля
|13-я серия
|27 апреля
|14-я серия
|27 апреля
|15-я серия
|28 апреля
|16-я серия
|28 апреля
|17-я серия
|29 апреля
|18-я серия
|30 апреля
|19-я серия
|4 мая
|20-я серия
|5 мая
