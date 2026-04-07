Российские маркетплейсы начали борьбу с методами обхода блокировок

Крупнейшие российские маркетплейсы начали нестабильно работать при подключении через популярные зарубежные сервисы. Об этом сообщают «Известия», которые столкнулись с ограничениями при использовании IP-адресов других стран.

Так, при использовании Wildberries, Ozon и интернет-магазина «ВкусВилл» доступ к страницам сохраняется, однако карточки с товарами, изображения и описания либо не загружаются, либо делают это с большой задержкой.

Как рассказал один из собеседников издания, это намеренная фильтрация трафика со стороны российского бизнеса. Компании вынуждены адаптироваться к возможному ужесточению регулирования, о которых сообщали в Минцифры в начале апреля. Речь идёт о пересборке инфраструктуры — с резервированием каналов, дополнительными уровнями фильтрации и новыми механизмами идентификации пользователей.

Ограничения способны затронуть сразу несколько отраслей, отметил другой представитель рынка. В финансовом секторе это риски сбоев при проведении операций, в e-commerce — снижение доступности товаров для пользователей за рубежом и потенциальные сложности с трансграничными поставками. В результате рынок может столкнуться с дополнительным давлением в самых разных сферах деятельности.