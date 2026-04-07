Вышло обновление для «Телеграма» с новыми функциями для опросов
Создатель «Телеграма» Павел Дуров представил обновление для мессенджера — оно коснулось функционала для проведения опросов в постах.
Теперь в опросах в «Телеграма» доступно:
- прикрепление фото, видео и аудио к вариантам;
- предложения новых вариантов для опроса от пользователей;
- отключение возможности переголосовать;
- возможность перемешивать порядок вариантов для разных пользователей;
- временные ограничения для опроса;
- возможность показать, кто голосовал за каждый вариант;
- просмотр результатов без голосования;
- уведомления о новых голосах;
- возможность посмотреть все опросы в группе или канале;
- возможность скрыть результаты до окончания опроса;
- правильные ответы и объяснения для неправильных выборов.
Дуров также отметил, что платформа продолжит бороться с накруткой голосов: к примеру, в будущем появится возможность ограничить участие в голосованиях пользователям из выбранных стран.
