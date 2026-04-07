Вышло обновление для «Телеграма» с новыми функциями для опросов

Создатель «Телеграма» Павел Дуров представил обновление для мессенджера — оно коснулось функционала для проведения опросов в постах.

Теперь в опросах в «Телеграма» доступно:

прикрепление фото, видео и аудио к вариантам;

предложения новых вариантов для опроса от пользователей;

отключение возможности переголосовать;

возможность перемешивать порядок вариантов для разных пользователей;

временные ограничения для опроса;

возможность показать, кто голосовал за каждый вариант;

просмотр результатов без голосования;

уведомления о новых голосах;

возможность посмотреть все опросы в группе или канале;

возможность скрыть результаты до окончания опроса;

правильные ответы и объяснения для неправильных выборов.

Дуров также отметил, что платформа продолжит бороться с накруткой голосов: к примеру, в будущем появится возможность ограничить участие в голосованиях пользователям из выбранных стран.