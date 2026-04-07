Вышло обновление для Telegram с новыми функциями для опросов

Вышло обновление для «Телеграма» с новыми функциями для опросов
Создатель «Телеграма» Павел Дуров представил обновление для мессенджера — оно коснулось функционала для проведения опросов в постах.

Теперь в опросах в «Телеграма» доступно:

  • прикрепление фото, видео и аудио к вариантам;
  • предложения новых вариантов для опроса от пользователей;
  • отключение возможности переголосовать;
  • возможность перемешивать порядок вариантов для разных пользователей;
  • временные ограничения для опроса;
  • возможность показать, кто голосовал за каждый вариант;
  • просмотр результатов без голосования;
  • уведомления о новых голосах;
  • возможность посмотреть все опросы в группе или канале;
  • возможность скрыть результаты до окончания опроса;
  • правильные ответы и объяснения для неправильных выборов.

Дуров также отметил, что платформа продолжит бороться с накруткой голосов: к примеру, в будущем появится возможность ограничить участие в голосованиях пользователям из выбранных стран.

