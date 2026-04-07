Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Экипаж «Артемиды-2» показал первое фото Земли с обратной стороны Луны

Экипаж «Артемиды-2» показал первое фото Земли с обратной стороны Луны
Комментарии

NASA представила первое фото Земля с обратной стороны Луны. Космическое агентство опубликовало фотографию, сделанную экипажем «Артемиды-2» вечером 6 апреля — это первая в мире фотография с подобного ракурса.

Фото Земли с обратной стороны Луны

Фото: NASA

Снимок впервые опубликовали NASA и администрация Белого дома. Оба ведомства напомнили, что это единственная в своём роде фотография — в ближайшее время новые снимки опубликуют в высоком разрешении.

Человечество с другой стороны. Первое фото с обратной стороны Луны. Снимок сделан с пилотируемого корабля «Орион», когда Земля опустилась за лунный горизонт.

Космический корабль «Орион» совершил запуск 2 апреля во Флориде. Недавно экипаж совершил полный облёт Луны, в ближайшее время астронавты возьмут курс в сторону Земли. Команда космической экспедиции вернётся домой по планам уже 12 апреля.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android