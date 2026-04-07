Трейлер мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига 3» — премьера 25 июня

Кинокомпания СТВ представила первый трейлер «Трёх богатырей. Ни дня без подвига 3». Новый эпизод мультсериала выйдет в онлайн-кинотеатрах России уже 25 июня.

Видео доступно во VK-канале Кинокомпания СТВ. Права на видео принадлежат СТВ.

В ленте «Ни дня без подвига 3» богатырей вновь ждут различные приключения. В этот раз герои встретятся с герцогом из Парижа, вернут князю волшебную ель и разберутся в нюансах выдачи лицензий на колдовскую деятельность.

Производством мультсериала по традиции занимается студия «Мельница». В 2026 году по франшизе также выйдет полнометражный мультфильм «Три богатыря и Гуси-Лебеди» — премьера состоится 24 декабря.