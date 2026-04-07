Команда s1mple вылетела с PGL Bucharest 2026 в Counter-Strike 2

Состав BC.Game в Counter-Strike 2 завершил выступление на PGL Bucharest 2026 после поражения от FOKUS со счётом 0:2. Команда Александра s1mple Костылева заняла последнее место в швейцарской стадии с результатом 1-3.

FOKUS выиграла обе карты: 13:3 на Ancient и 13:10 на Overpass. Лучшим игроком матча со стороны BC.Game стал Денис electroNic Шарипов — KD 39-29 и рейтинг 1,44. s1mple финишировал с KD 39-24 и рейтингом 1,39. По итогам всего турнира Шарипов показал рейтинг 1,20, Костылев — 1,08.

Призовые BC.Game составили $ 18 750. FOKUS продолжит выступление на турнире — команда сыграет в решающем матче за выход в плей-офф в корзине 2-2.