Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Команда s1mple вылетела с PGL Bucharest 2026 в Counter-Strike 2

Комментарии

Состав BC.Game в Counter-Strike 2 завершил выступление на PGL Bucharest 2026 после поражения от FOKUS со счётом 0:2. Команда Александра s1mple Костылева заняла последнее место в швейцарской стадии с результатом 1-3.

CS 2. PGL Bucharest 2026 . Групповой этап
07 апреля 2026, вторник. 14:05 МСК
FOKUS
Окончен
2 : 0
BC.Game Esports

FOKUS выиграла обе карты: 13:3 на Ancient и 13:10 на Overpass. Лучшим игроком матча со стороны BC.Game стал Денис electroNic Шарипов — KD 39-29 и рейтинг 1,44. s1mple финишировал с KD 39-24 и рейтингом 1,39. По итогам всего турнира Шарипов показал рейтинг 1,20, Костылев — 1,08.

Призовые BC.Game составили $ 18 750. FOKUS продолжит выступление на турнире — команда сыграет в решающем матче за выход в плей-офф в корзине 2-2.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android