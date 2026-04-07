Трансляцию полёта «Артемиды-2» в прямом эфире смотрели более 3,5 млн человек

Прямой эфир NASA с кадрами полёта космического корабля Orion собрал более 3,5 млн зрителей — только на YouTube стрим собрал почти 3 млн.

Также трансляция велась на Twitch, где за просмотр можно было получить особый значок. Зрители могли увидеть кадры миссии, комментарии экспертов и другой контент, сопровождающий миссию.

Космический корабль «Орион» совершил запуск 2 апреля во Флориде. Недавно экипаж совершил полный облёт Луны и удалился от Земли на рекордные 407 километров, в ближайшее время астронавты возьмут курс в сторону Земли. Команда космической экспедиции вернётся домой по планам уже 12 апреля.