В апреле в Game Pass добавят Replaced, NHL 26, Endless Legend 2 и другие игры

Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игры в Game Pass (Геймпасс) апрель 2026: NHL 26, Replaced, Endless Legend 2, Football Manager 26 и другие

Комментарии

Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в первой половине апреля 2026 года.

Главными новинками месяца станут антиутопический 2D-экшен Replaced, хоккейный симулятор EA Sports NHL 26 и стратегия Endless Legend 2 из раннего доступа Steam.

Какие игры добавят в Game Pass в начале апреля 2026 года

  • Final Fantasy 4 (Premium) — 7 апреля
  • FBC: Firebreak (Premium)  — 8 апреля
  • Endless Legend 2 (PC Game Pass) — 8 апреля
  • Planet Coaster 2 (Premium) — 9 апреля
  • Tiny Bookshop (Premium) — 10 апреля
  • Football Manager 26 (Premium) — 13 апреля
  • Replaced (Ultimate) — 14 апреля
  • Hades 2 (Premium) — 14 апреля
  • The Thaumaturge (Premium) — 14 апреля
  • EA Sports NHL 26 (Ultimate) — 16 апреля
  • The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered (Premium) — 16 апреля
  • Call of Duty: Modern Warfare (Premium) — 17 апреля
  • Vampire Crawlers (Ultimate) — 21 апреля
  • Little Rocket Lab (Premium) — 21 апреля
  • Sopa: Tale of the Stolen Potato (Premium) — 21 апреля
  • Kiln (Ultimate) — 23 апреля.

Фото: Xbox

Уже 15 апреля из Game Pass также пропадут:

  • Ashen
  • Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
  • GTA 5
  • My Little Pony A Zephyr Heights Mystery
  • Terra Invicta.
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android