Второй сезон сериала «Тёмная материя» стартует 28 августа — первые кадры

Компания Apple представила первые кадры из второго сезона сериала «Тёмная материя». Фантастическое шоу вернётся уже 28 августа в онлайн-кинотеатре Apple TV.

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Сериал «Тёмная материя» — это флагманский фантастический проект Apple, основанный на одноимённом бестселлере Блейка Крауча. Шоу рассказывает историю физика Джейсона Дессена, который попадает в альтернативную вселенную — чтобы вернуться домой, ему предстоит пересечь несколько измерений, встречая самого себя в абсолютно разных жизненных ситуациях.

К главным ролям в продолжении вернутся Джоэл Эдгертон, Дженнифер Коннелли, Алиси Брага, Джимми Симпсон и другие актёры. Сюжет второго сезона расскажет о новых приключениях семьи Дессенов, которые отправляются исследовать параллельные реальности.