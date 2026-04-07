NASA показала фото лунного затмения Солнца от экипажа «Артемиды-2»

NASA продолжает делиться фотографиями от космической миссии «Артемида-2». В соцсетях Белого дома США появился снимок лунного затмения с нового ракурса.

Экипаж «Ориона» оказался с другой стороны Луны и смог запечатлеть момент, когда спутник Земли полностью затмевает Солнце. Отмечается, что ранее подобное зрелище своими глазами видели лишь единицы.

Фото: NASA

Космический корабль «Орион» совершил запуск 2 апреля 2026 года во Флориде. В процессе экипаж «Артемиды-2» совершил полный облёт Луны, в ближайшее время астронавты возьмут курс в сторону Земли. Команда космической экспедиции вернётся домой по планам уже 12 апреля.