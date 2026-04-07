Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Полное импортозамещение западных видеоигр в России может произойти за 3-5 лет — глава ИРИ

Комментарии

Директор Института развития интернета Алексей Гореславский во время выступления на форуме RIGF допустил, что Россия сможет полностью импортозаместить зарубежные видеоигры за несколько лет.

На самом деле проблема есть в игровой среде, потому что в играх полноценного импортозамещения не произошло пока. Но мы будем надеяться, что на горизонте трех-пяти лет это исправится. Связано это прежде всего с тем, что игры — гораздо более капиталоёмкая задача, то есть пересадить целое поколение на российские игры — задача кратно более сложная, чем работа даже с кино и сериалами. Но практика показывает, что нет ничего невозможного.

Гореславский привёл в пример рынок отечественных сериалов, доля интереса к которым выросла до 80% на фоне снижения популярности зарубежных проектов.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android