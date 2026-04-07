Открылись предзаказы ремейка «Готики» — релиз 5 июня

Разработчики новой версии «Готики» сообщили об открытии предзаказов на ремейк легендарной RPG. За покупку копии будущей игры геймеры получат оригинальную Gothic.

В российском Steam игру можно предзаказать за 2699 рублей, в Казахстане её цена составила 16 700 тенге, в других ближайших регионах — $ 34. Версия для Xbox выйдет намного дороже — $ 50, примерно столько же в разных регионах стоит Gothic 1 Remake для PS5.

Игра выйдет на PS5, Xbox Series и ПК 5 июня 2026 года. Она будет полностью поддерживать русский язык, включая озвучку. Новая «Готика» станет полноценным ремейком — разработчики переписали и переозвучили многие диалоги из оригинальной игры.