По сериалу «Дом Дракона» выйдет мобильная игра — релиз до конца года

Warner Bros. Games анонсировала мобильную стратегию Game of Thrones: Dragonfire по мотивам сериала «Дом Дракона» и вселенной «Игры престолов».

Действие игры развернётся за 172 года до рождения Дейенерис: в период, когда в небе властвовали драконы, а на земле — дом Таргариенов. Игроку предстоит выращивать и обучать драконов, а также участвовать в воздушных сражениях и влиять на политическую карту Вестероса.

Разработчики также обещают проработанную систему кланов: игроки в Dragonfire смогут вместе участвовать в различных активностях, объединяться в союзы и опробовать на себе политические волнения, свойственные миру «Игры престолов».

Игра выйдет на iOS и Android до конца 2026 года.