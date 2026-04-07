Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
По сериалу «Дом Дракона» выйдет мобильная игра — релиз до конца года

Warner Bros. Games анонсировала мобильную стратегию Game of Thrones: Dragonfire по мотивам сериала «Дом Дракона» и вселенной «Игры престолов».

Действие игры развернётся за 172 года до рождения Дейенерис: в период, когда в небе властвовали драконы, а на земле — дом Таргариенов. Игроку предстоит выращивать и обучать драконов, а также участвовать в воздушных сражениях и влиять на политическую карту Вестероса.

Разработчики также обещают проработанную систему кланов: игроки в Dragonfire смогут вместе участвовать в различных активностях, объединяться в союзы и опробовать на себе политические волнения, свойственные миру «Игры престолов».

Игра выйдет на iOS и Android до конца 2026 года.

