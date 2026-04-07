Starfield получила второе дополнение и бесплатное обновление к релизу на PlayStation 5
7 апреля космическая ролевая игра Starfield вышла на консоли PlayStation 5. При этом разработчики выпустили ряд обновлений для версий на ПК и Xbox Series.

Бесплатное обновление Free Lanes, доступное на всех платформах, нацелено на более комфортное исследование: разработчики увеличили число событий в космосе и убрали некоторые загрузочные экраны.

Вместе с этим вышло дополнение Terran Armada. Второе DLC доступно для покупки за $ 10 и добавило в игру новую фракцию с роботами. Игроки получат возможность пройти новую линейку квестов и получат доступ к различному контенту.

Starfield вышла 6 сентября 2023 года на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Игра получила преимущественно положительные отзывы игроков (83 балла на Metacritic), однако некоторые фанаты Bethesda назвали проект большим разочарованием.

