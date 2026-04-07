Valve выпустила патч 7.41b для Dota 2

Valve представила балансное обновление 7.41b для Dota 2. Патч в основном затрагивает предметы на выживаемость и регенерацию, а также корректирует ряд героев.

Black King Bar теперь игнорирует бонусы к длительности эффектов: резист больше не продлевает время действия Avatar. Также ослаблен Терзатель — скорость роста отражаемого урона снижена с 2% до 1,5% в минуту. Book of The Dead также больше не раскрывает варды и невидимых героев.

Сокращены бонусы к пополнению здоровья у связки предметов с Sange: Sange, Abyssal Blade, Sange and Yasha, Kaya and Sange, а также у Mage Slayer. Holy Locket перераспределил усиление лечения, Gleipnir получил увеличенный радиус способности, улучшены Helm of the Overlord и ряд нейтральных артефактов.

В части героев ослаблены Batrider, Beastmaster, Bloodseeker, Doom, Pangolier, Slark, Spectre, Primal Beast и Tusk. Усиления получили Anti-Mage, Drow Ranger, Juggernaut, Phantom Assassin, Nature’s Prophet, Timbersaw, Windranger. Invoker и Meepo получили дополнительные правки умений и талантов.