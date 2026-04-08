Стартовал сериал «Заветы» — это продолжения «Рассказа служанки»

Сегодня на Hulu стартовал сериал «Заветы». Это продолжение «Рассказа служанки», в котором ключевую роль исполнила звезда «Битвы за битвой» Чейз Инфинити. Вышли первые три серии, а всего их будет десять.

«Заветы» представляют собой экранизацию одноимённого романа Маргарет Этвуд. Действие произведения происходит спустя 17 лет после «Рассказа служанки». Сюжет повествует о трёх героинях, которые пытаются бороться с радикальной властью в республике Гилеад.

Главные роли в шоу сыграли Чейз Инфинити («Битва за битвой»), Энн Дауд («Способный ученик») и Роуэн Бланчард («Сквозь снег»). Шоураннером сериала выступает Брюс Миллер — один из создателей «Рассказа служанки».

