Звезда «Франкенштейна» и «Грозового перевала» Джейкоб Элорди назвал свою любимую игру

Актёр Джейкоб Элорди в подкасте Happy Sad Confused назвал свою любимую видеоигру. Звезда «Франкенштейна», «Грозового перевала» и других фильмов не стал долго думать и сделал свой выбор.

Он пал на Kingdom Hearts. Почему именно её Джейкоб любит больше всего, он не рассказал, ограничившись лишь одним коротким комментарием.

Kingdom Hearts — серия компьютерных игр в жанре Action/RPG, разработанная и изданная совместно Square Enix (ранее Squaresoft) и Disney Interactive под руководством Тэцуи Номуры. Это кроссовер множества различных медиафраншиз, преимущественно принадлежащих The Walt Disney Company — в первую очередь полнометражных мультфильмов Disney.