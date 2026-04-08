«Оскар» за 2026 год проведут 14 марта 2027 года

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила, что 99-я церемония вручения премии «Оскар» пройдёт 14 марта 2027 года. У мероприятия будет и ведущий, но кто именно, пока не раскрыли.

В этом году ведущим был Конан О'Брайан, который успешно провёл мероприятие и запомнился своими шутками и энергичной подачей.

Главную награду «Оскара» за 2025 год забрали «Грешники» Райана Куглера. Картина стала лучшей в 2025-м по ряду факторов. Также статуэткой отметили Эми Мэдиган из «Орудий» (она получила награду за лучшую женскую роль). Вероятно, битва за «Оскар» в 2026 году тоже будет интересной.

