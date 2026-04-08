«Оскар» за 2026 год проведут 14 марта 2027 года
Поделиться
Американская академия кинематографических искусств и наук объявила, что 99-я церемония вручения премии «Оскар» пройдёт 14 марта 2027 года. У мероприятия будет и ведущий, но кто именно, пока не раскрыли.
В этом году ведущим был Конан О'Брайан, который успешно провёл мероприятие и запомнился своими шутками и энергичной подачей.
Главную награду «Оскара» за 2025 год забрали «Грешники» Райана Куглера. Картина стала лучшей в 2025-м по ряду факторов. Также статуэткой отметили Эми Мэдиган из «Орудий» (она получила награду за лучшую женскую роль). Вероятно, битва за «Оскар» в 2026 году тоже будет интересной.
Комментарии
- 8 апреля 2026
-
10:51
-
10:08
-
09:57
-
09:54
-
09:09
-
07:15
-
07:09
- 7 апреля 2026
-
23:28
-
20:56
-
20:19
-
19:35
-
19:15
-
19:02
-
18:26
-
17:46
-
17:18
-
17:06
-
16:46
-
16:29
-
16:13
-
16:07
-
15:56
-
15:47
-
15:37
-
15:03
-
14:44
-
14:33
-
14:19
-
14:01
-
13:36
-
13:24
-
13:08
-
13:00
-
12:45
-
12:32