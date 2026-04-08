Кассовые сборы мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» превысили $ 400 млн

Мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино» рвёт прокат. Картина собрала во всём мире уже более $ 400 млн. Красивая отметка, которую удалось достичь всего за неделю.

Таким образом, лента «Супер Марио: Галактическое кино» показала лучший старт 2026 года — до этого рекорд принадлежал «Проекту «Конец света».

«Супер Марио: Галактическое кино» рассказывает о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство. Картина получила скорее негативные отзывы от критиков, что не помешало первой части собрать в кино около $ 1,36 млрд.