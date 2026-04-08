Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Кассовые сборы мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» превысили $ 400 млн

Кассовые сборы мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» превысили $ 400 млн
Комментарии

Мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино» рвёт прокат. Картина собрала во всём мире уже более $ 400 млн. Красивая отметка, которую удалось достичь всего за неделю.

Таким образом, лента «Супер Марио: Галактическое кино» показала лучший старт 2026 года — до этого рекорд принадлежал «Проекту «Конец света».

«Супер Марио: Галактическое кино» рассказывает о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство. Картина получила скорее негативные отзывы от критиков, что не помешало первой части собрать в кино около $ 1,36 млрд.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android