Стартовал пятый и последний сезон «Пацанов»
Сегодня на Amazon Prime Video состоялся старт пятого и последнего сезона сериала «Пацаны». Пока что вышли первые две серии из восьми.
В заключительных эпизодах главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев. Ранее звёзды ленты отмечали, что ставки в последнем сезоне будут высоки как никогда, ни один герой не застрахован от гибели.
Главные роли в продолжении вновь сыграли Джек Куэйд («Компаньон»), Карл Урбан («Стартрек: Возмездие»), Энтони Старр («Банши») и другие актёры. Шоураннером сериала выступает Эрик Крипке — автор знаменитого проекта «Сверхъестественное».
