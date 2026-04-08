Стартовал пятый и последний сезон «Пацанов»

Сегодня на Amazon Prime Video состоялся старт пятого и последнего сезона сериала «Пацаны». Пока что вышли первые две серии из восьми.

В заключительных эпизодах главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев. Ранее звёзды ленты отмечали, что ставки в последнем сезоне будут высоки как никогда, ни один герой не застрахован от гибели.

Главные роли в продолжении вновь сыграли Джек Куэйд («Компаньон»), Карл Урбан («Стартрек: Возмездие»), Энтони Старр («Банши») и другие актёры. Шоураннером сериала выступает Эрик Крипке — автор знаменитого проекта «Сверхъестественное».