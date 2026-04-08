Стивен Содерберг не будет снимать фильм про Бена Соло даже после одобрения Disney

Недавно Стивен Содерберг рассказал, что даже после того как Disney одобрит фильм про Бена Соло, режиссёр не планирует его снимать. По его мнению, удачное время для выпуска картины уже упущено.

В своё время Содерберг планировал снять фильм, однако тогдашнее руководство Disney не одобрило проект. Сейчас в компании идут перестановки, поэтому есть вероятность, что новые главы корпорации дали бы добро.

Постановщик отметил, в какой-то момент он понял, что бесполезно ждать у моря погоды, и решил двигаться дальше, не зацикливаясь на проекте про Бена Соло. Но Стивен не жалеет времени, потраченного на работу над фильмом.