Автор «Фарго» и «Легиона» Ной Хоули снимет ремейк хоррора «Оцепеневшие от страха»

Источники Deadline сообщили, что автор сериалов «Фарго» и «Легион» Ной Хоули снимет ремейк аргентинского хоррора «Оцепеневшие от страха».

Фильм «Оцепеневшие от страха», вышедший в 2017 году, рассказывает о команде исследователей паранормальных явлений, которые расследуют серию необъяснимых и пугающих событий в одном из районов Буэнос-Айреса и сталкиваются со зловещей силой, не поддающейся логике.

В создании фильма примет участие Демиан Рунья, снявший оригинал. Он будет сотрудничать вместе с Хоули, чтобы ремейк получился наиболее аутентичным и полностью передал авторский замысел Руньи, который сделал пугающий хоррор.