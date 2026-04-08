Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Начались съёмки второго сезона сериала «Избранный» про депутата-учёного

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте производства второго сезона сериала «Избранный». Съёмки комедийного проекта займут несколько месяцев, после чего он выйдет на стриминге.

Во втором сезоне Олег стал уважаемым депутатом, но с нетерпением ждёт, когда он сможет снова заниматься только наукой. Аэрокосмический завод в Глебове построен, однако полноценному запуску мешает проблема с кадрами. Олег пытается привлечь внимание депутатов Госдумы к этой проблеме, но в преддверии выборов у них другие приоритеты. Он решает создать свою партию «Знание – сила», которая будет защищать интересы учёных.

К главным ролям в продолжении вернутся Илья Лыков, Ольга Лерман, Дмитрий Смолев, Александр Лыков, Светала Камынина, Инга Оболдина и другие актёры. Режиссёром выступит Александр Потапов («СашаТаня»).

Комментарии
