Начались съёмки второго сезона сериала «Избранный» про депутата-учёного

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте производства второго сезона сериала «Избранный». Съёмки комедийного проекта займут несколько месяцев, после чего он выйдет на стриминге.

Во втором сезоне Олег стал уважаемым депутатом, но с нетерпением ждёт, когда он сможет снова заниматься только наукой. Аэрокосмический завод в Глебове построен, однако полноценному запуску мешает проблема с кадрами. Олег пытается привлечь внимание депутатов Госдумы к этой проблеме, но в преддверии выборов у них другие приоритеты. Он решает создать свою партию «Знание – сила», которая будет защищать интересы учёных.

К главным ролям в продолжении вернутся Илья Лыков, Ольга Лерман, Дмитрий Смолев, Александр Лыков, Светала Камынина, Инга Оболдина и другие актёры. Режиссёром выступит Александр Потапов («СашаТаня»).