Авторы Forza Horizon 6 представили карту Японии

Студия Playground Games представила полную карту мира Forza Horizon 6. На ней можно примерно оценить масштабы будущей гонки, действие которой развернётся в Японии.

Карта мира Forza Horizon 6 Фото: Playground

Так, главным городом будущей игры станет Токио — столица действительно станет самым большим населённым пунктом в истории серии. Авторы также сделали ставку на вертикальность — с холмами, горами и другим рельефом. В будущем проекте игроки выступят в роли обычного туриста, который приехал исследовать автомобильную культуру Страны восходящего солнца. Сперва ему необходимо пройти отборочный этап, после чего он сможет участвовать в самом фестивале Horizon.

Релиз Forza Horizon 6 состоится 19 мая на ПК и Xbox Series, а позже доберётся и до PS5. Владельцы премиального издания смогут начать игру 15-го числа.