Сарик Андреасян показал кадры с Элен Курагиной из фильма «Война и мир»

Российский режиссёр и продюсер Сарик Андреасян представил новые кадры фильма «Война и мир» с Элен Курагиной, одним из второстепенных героев саги. Её роль исполнит Лиза Моряк, известная по «Искусству соблазна». Сам Андреасян называет Элен одной из важнейших фигур будущей ленты, которая будет использовать свою красоту как оружие.

Фото: Соцсети Сарика Андреасяна

В будущей эпопее также сыграют Николай Шрайбер (Пьер Безухов), Таисья Калинина (Софья), Станислав Бондаренко (Андрей Болконский), Матвей Лыков (Анатоль Курагин), Полина Гухман (Наташа Ростова) и Александр Метёлкин (Николай Ростов). Съёмки картины стартовали осенью.

Премьера фильма «Война и мир» состоится 18 февраля 2027 года. Ранее Андреасян отмечал, что это будет большое кино, соответствующее великой книге. При этом по культовому роману сейчас также снимают сериал — он может выйти примерно в одно время с фильмом.

