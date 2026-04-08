Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В PUBG вышел патч 41.1 с разрушаемым Эрангелем, ивентом Xeno Point и новыми модулями

Комментарии

8 апреля для PUBG: Battlegrounds вышел большой патч 41.1. Апдейт уже доступен на ПК, а позже доберётся и до консолей.

Так, вместе выходом патча в королевской битве появился режим Xeno Point — в нём необходимо отбить атаку ксеносов на Мирамаре. Также в игре стартовала полноценная коллаборация с корейским экшеном Stellar Blade — со скином Евы, стильным дизайном сковороды и другими предметами в стиле игры.

Основные изменения патча 41.1

Фото: Krafton

В основной игре обновили карту Эрангель — на ней появилась разрушаемая местность. Вдобавок в шутер добавили два новых модуля: Гибридный прицел с динамической масштабируемостью и Наклонная рукоятка с контролем вертикальной и горизонтальной отдачи.

Наконец, в PUBG появились три вида рюкзаков с глушителями, возможность использовать синие чипы противников для доставки припасов, новая ракета экстренной поддержки и другой контент. С полным списком изменений можно ознакомиться во VK-группе шутера.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android