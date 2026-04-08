Общие продажи кооп-игр A Way Out, It Takes Two и Split Fiction превысили 50 млн копий

Шведская студия Hazelight похвасталась финансовыми успехами своих видеоигр. Три проекта компании Юсефа Фареса разошлись суммарным тиражом в 50 млн копий.

Так, самой успешной игрой команды стала It Takes Two — приключение уменьшенных мужа и жены приобрели более 30 млн человек. Далее идёт A Way Out про побег двух заключённых из тюрьмы (13 млн копий), а недавнее фантастическое приключение Split Fiction купили более 7 млн геймеров.

Тираж игр студии Hazelight

  • A Way Out (2018) — 13 миллионов копий
  • It Takes Two (2021) — 30 миллионов копий
  • Split Fiction (2025) — 7 миллионов копий.

В Hazelight поблагодарили геймеров за поддержку и заверили, что уже больше года работают над своим новым проектом. Судя по всему, его вновь представят ближе к релизу на одной из грядущих церемоний The Game Awards.

