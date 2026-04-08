«Супер Марио: Галактическое кино» — уже второй самый кассовый фильм 2026 года
8 апреля общие сборы мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» превысили отметку в $ 425 млн. Экранизация культовой серии видеоигр Nintendo сейчас занимает вторую строчку в списке самых кассовых фильмов 2026 года, опережая «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом.
В общих чартах «Галактическое кино» уступает лишь китайской спортивной комедии «Пегас 3», которая собрала на родине $ 614 млн. Этот результат наверняка будет побит уже в ближайшие выходные. В десятку также входят «Прыгуны», «Грозовой перевал», а также различные китайские и индийские картины.
Самые кассовые фильмы 2026 года
- «Пегас 3» — $ 614 млн.
- «Супер Марио: Галактическое кино» — $ 426 млн.
- «Проект «Конец света» — $ 425 млн.
- «Прыгуны» — $ 333 млн.
- «Грозовой перевал» — $ 240 млн.
- «Крик 7» — $ 210 млн.
- «Клинки хранителей» — $ 203 млн.
- «Затишье перед бурей» — $ 197 млн.
- «GOAT: Мечтай по-крупному» — $ 185 млн.
- «Специалист 2: Месть» — $ 150 млн.
